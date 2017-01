Quale azienda specializzata in soluzioni per il networking, TP-Link segue naturalmente molto da vicino il vivace settore della smart home, sia direttamente con dispositivi connessi (di recente l’azienda ha ad esempio presentato nuove lampadine wireless), sia, e forse soprattutto, con soluzioni che potenziano l’infrastruttura della rete locale. Con il proliferare dei dispositivi connessi nella casa e con l’esigenza di prestazioni sempre alte e stabili della rete Wi-Fi (pensiamo ad esempio alla fruizione di contenuti audio e video in streaming), anche gli ambienti domestici richiedono prodotti sempre più performanti. Non solo: si sente sempre più spesso l’esigenza di coprire al meglio tutti gli angoli della casa, per non lasciare alcuna zona al di fuori del raggio d’azione del Wi-Fi.

Vanno in questa direzione le novità presentate da TP-Link al CES. Tra queste, una nuova linea di soluzioni denominata Deco e definita dall’azienda Whole-Home Wi-Fi, proprio a voler sottolineare la copertura totale della casa con la rete wireless. Non sono ancora disponibili molti dettagli tecnici (né commerciali relativi alla disponibilità e al prezzo) riguardanti la nuova linea; sono due al momento i prodotti annunciati: Router Deco M5, basato sulla tecnologia Wi-Fi Mesh per offrire una connessione senza interruzioni all’interno della casa, e Router Deco M5 Plus con Powerline, una versione che incorpora in un unico dispositivo sia la connessione Wi-Fi sia quella Powerline.

Oltre alla gamma Deco, TP-Link ha presentato due nuove soluzioni per il networking. AC2300 Router Wireless Gigabit MU-MIMO è un router progettato per le migliori prestazioni, con Wi-Fi Fast Wave 2 e la possibilità di indicare le priorità assegnando la banda ai dispositivi su cui serve maggiormente. Il Range Extender RE650, da parte sua, risponde anch’esso all’esigenza di estendere la copertura wireless a ogni area della casa: è un extender Wi-Fi dual band AC2600.

Maggiori informazioni sul sito TP-Link.