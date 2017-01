Arrivano in Italia i prodotti Nest per la smart home

Il produttore di hardware, software e servizi incentrati sulla fornitura di soluzioni per l'energia e la sicurezza della casa Nest Labs commercializzerà la propria linea di dispositivi in quattro ulteriori paesi europei: Italia, Austria, Germania e Spagna. L'obiettivo dell’azienda è di permettere di creare una smart home che si prenda cura delle persone che la abitano, della loro protezione, della sicurezza e del mondo che la circonda, con un occhio di riguardo al risparmio energetico.

La presenza dell’azienda in Europa permetterà ai clienti di usare i prodotti Nest nella propria lingua. Ricordiamo che il portafoglio di dispositivi Nest attualmente comprende Learning Thermostat (249 euro Iva inclusa) in grado di apprendere qual è la temperatura preferita e determinare quanto tempo è necessario per riscaldare la casa, per poi programmarsi autonomamente offrendo il massimo comfort. E quando non si è in casa, il dispositivo si spegne automaticamente per aiutare a risparmiare energia. L'app Nest permette poi il controllo remoto del termostato per trovare la casa ben riscaldata al proprio ritorno.

Dal canto suo, il rilevatore di fumo e monossido di carbonio Protect (119 euro Iva inclusa) è in grado di individuare la presenza di incendi a combustione rapida, senza fiamma e monossido di carbonio. In più, quando rileva un problema informa con un avviso vocale e, se non si è a casa, invia un avviso sullo smartphone.

La videocamera Cam Indoor ( 199 euro Iva inclusa) manda invece avvisi quando rileva movimenti o suoni. Quando è buio, la funzione visione notturna illumina uniformemente tutta la scena. Sempre grazie all'app Nest è possibile controllare e vedere tutto dal vivo, in HD a 1080p, ovunque ci si trovi.

Pensata per l’uso in esterni, Cam Outdoor (199 euro Iva inclusa) è un dispositivo resistente agli agenti atmosferici e si collega alla presa di corrente permettendo di sorvegliare la propria casa 24 ore al giorno, sette giorni su sette, e in qualsiasi condizione meteo. Se rileva attività, invia un avviso e, se c’è qualcuno, si può parlargli dallo smartphone per attirare la sua attenzione.

I prodotti Nest possono già essere preordinati su Amazon, Media World ed ePrice. Nei prossimi mesi, inoltre, l’azienda collaborerà con alcuni partner per rendere più “accattivante” la propria offerta. Per l’Italia tali partner saranno Engie, Wind Tre e Gruppo Generali.