Novità all’insegna della performance e della velocità, per quanto riguarda gli annunci di QNAP in occasione del CES 2017. Il nuovo NAS QNAP TS-1685 ad alta capacità e alta performance dispone di 12 bay da 3,5” e 4 bay da 2,5” per SSD; tre slot PCI consentono di espandere l’apparecchio in base alle esigenze e per rispondere ad applicazioni personalizzate. Il TS-1685 si basa sul processore Intel Xeon D e integra due porte 10GBASE-T e quattro Gigabit Ethernet. È pensato per applicazioni business su larga scala e data center.

Novità anche per i professionisti della creatività che si occupano ad esempio di produzione video anche in 4K o di progetti 3D: QNAP ha infatti potenziato il NAS Thunderbolt con una nuova versione basata sulla più recente e veloce tecnologia Thunderbolt 3. È la stessa QNAP a definire il NAS Thunderbolt 3 come compagno ideale dei nuovi MacBook Pro e quindi come strumento utile nei settori in cui è tradizionalmente utilizzato il Mac. Nell’ultima versione del sistema operativo QTS 4.3 è incluso T2E Converter che fa da bridge tra Thunderbolt e Ethernet e rende il NAS anche un adattatore nativo Thunderbolt-to-Ethernet.

L'azienda ha anche annunciato altre novità riguardanti la piattaforma QIoT, il live broadcast di stream video fino a 4K, il sistema di sorveglianza QVR Pro e altri modelli di NAS.

